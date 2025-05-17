Трамп назвал Зеленского «лучшим в мире торгашом»

Президент Украины Владимир Зеленский — «лучший торгаш в мире», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня», — сказал Трамп в интервью Fox News, напомнив журналистам, что каждый раз Зеленскому удается выбивать у американских властей новые пакеты финансовой помощи.

Президент США ранее уже демонстрировал недовольство тем, сколько средств США предоставили Украине. Он отмечал, что Вашингтон потратил на помощь Киеву 350 миллиардов долларов, в то время как Европа — 100 миллиардов.

При этом официальный Киев оценивает американскую помощь в меньшую сумму — так, Зеленский утверждал, что Украина с 2022 года получила от США приблизительно 100 миллиардов долларов.