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Трамп назвал Зеленского «лучшим в мире торгашом»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский — «лучший торгаш в мире», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня», — сказал Трамп в интервью Fox News, напомнив журналистам, что каждый раз Зеленскому удается выбивать у американских властей новые пакеты финансовой помощи.

Президент США ранее уже демонстрировал недовольство тем, сколько средств США предоставили Украине. Он отмечал, что Вашингтон потратил на помощь Киеву 350 миллиардов долларов, в то время как Европа — 100 миллиардов.

При этом официальный Киев оценивает американскую помощь в меньшую сумму — так, Зеленский утверждал, что Украина с 2022 года получила от США приблизительно 100 миллиардов долларов.

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