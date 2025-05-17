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Маркировка «Честный знак» оказалась бесполезной

Источник:
«Известия»
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Система маркировки «Честный знак» позволяет легализовать контрафактную продукцию, следует из расследования, проведенного журналистами «Известий». Сейчас она является обязательной для 27 категорий продукции.

Однако если раньше для вывода продукции на рынок предпринимателю нужно было получить сертификаты качества и лицензии, то теперь недобросовестным производителям достаточно купить маркировку, гарантирующую подлинность товара.

При этом марки продаются практически в свободном доступе, выяснили журналисты издания. Так, в рамках расследования они связались с несколькими компаниями, которые платно регистрируют товары в системе «Честный знак».

В одной из них стоимость маркировки составила от 3 до 15 рублей в зависимости от объема партии. В свою очередь, от предпринимателя для получения маркировка требуется только цифровая подпись, регистрация ИП и сертификат.

Более того, предлагается оформить нужные бумаги на товар в аккредитованной лаборатории за 13,5 тысяч рублей. Документ будет действителен в течение пяти лет для одного производителя, однако качество, оригинальность и безопасность товаров не имеют значения.

Таким образом, в настоящее время продавцы могут внести в систему любую продукцию при наличии нужных документов, так как оригинальность товаров при этом никак не контролируется.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.