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Россия разработает ГОСТ на халяльный туризм

Источник:
Sibnet.ru
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Росстандарт разработает ГОСТ для халяльных туристических услуг, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира», — цитирует чиновника ТАСС.

В России с 2022 года действуют три национальных государственных стандарта на халяль, в которых определено, какая продукция является халяльной. Также в них изложены требования к процессу производства такой продукции.

Термин «халяль» в переводе с арабского означает «дозволенное». В контексте еды этим термином обозначаются продукты, которые не нарушают исламские пищевые табу.

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Жизнь #Туризм
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