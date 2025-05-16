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Робот установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Источник:
Sibnet.ru
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Робот Purdubik’s Cube
Робот Purdubik’s Cube
Фото: © Guinness World Records

Студенты Университета Пердью в США создали робота, который установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Достижение зафиксировано книгой рекордов Гиннесса.

Робот под названием Purdubik’s Cube решает головоломку за 103 миллисекунды, это почти в три раза быстрее предыдущего рекорда. Для сравнения — человеческое моргание занимает около 200–300 миллисекунд, поэтому процесс сборки можно запросто пропустить.

Разработка основана на комбинации высокоскоростных двигателей, специализированного алгоритма анализа состояния кубика и прецизионных механизмов, которые могут поворачивать его стороны с невероятной скоростью и точностью.

Создатели робота-рекордсмена рассчитывают, что их достижение не только привлечет внимание любителей головоломок, но и послужит основой для дальнейших исследований в области высокоточной робототехники, машинного зрения и искусственного интеллекта.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

vad7958

Они только умеют что нефть продавать и из бюджета воровать хорошо научились вот их достижения за 25 лет...

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

snoo

Если ты про Путина, то да, не царское это дело. Сначала договариваются дипломаты, потом когда по всем...

Denis CENTR

Это очередной рывок😂 в России только так))) импортозамещатели🤣🤣🤣