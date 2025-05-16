Робот установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Студенты Университета Пердью в США создали робота, который установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Достижение зафиксировано книгой рекордов Гиннесса.

Робот под названием Purdubik’s Cube решает головоломку за 103 миллисекунды, это почти в три раза быстрее предыдущего рекорда. Для сравнения — человеческое моргание занимает около 200–300 миллисекунд, поэтому процесс сборки можно запросто пропустить.

Разработка основана на комбинации высокоскоростных двигателей, специализированного алгоритма анализа состояния кубика и прецизионных механизмов, которые могут поворачивать его стороны с невероятной скоростью и точностью.

Создатели робота-рекордсмена рассчитывают, что их достижение не только привлечет внимание любителей головоломок, но и послужит основой для дальнейших исследований в области высокоточной робототехники, машинного зрения и искусственного интеллекта.