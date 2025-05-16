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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Москва и Киев проведут крупнейший обмен пленными

Источник:
Sibnet.ru
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Делегации Москвы и Киева в ходе переговоров в Стамбуле договорились провести крупнейший обмен пленными, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров.

«На переговорах в Стамбуле достигнута договоренности об обмене пленными 1000 на 1000», — сказал глава украинского военного ведомства, его слова приводит «Страна.ua».

Издание подчеркивает, что это станет крупнейшим обменом пленными между сторонами конфликта с начала спецоперации.

Умеров также отметил, что украинская делегация прибыла в Стамбул с целью найти реальные шаги к достижению устойчивого и справедливого мира. Но добиться этого возможно лишь в случае, если «Россия продемонстрирует готовность к конкретным действиям».

16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Глава делегации Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

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Оборона #Армия #Конфликты #Мир
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