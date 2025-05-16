Переговоры России и Украины завершились

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, в настоящее время готовятся заявления для прессы.

«Переговоры завершены. Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы», — цитирует ТАСС анонимного представителя российской стороны.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле 16 мая впервые с начала 2022 года. Они начались по инициативе президента Владимира Путина, российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.

Киев в качестве главного вопроса на переговорах обозначал немедленное прекращение огня. Также украинская делегация намеревалась обсудить возможные контакты между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.