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Переговоры России и Украины завершились

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, в настоящее время готовятся заявления для прессы.

«Переговоры завершены. Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы», — цитирует ТАСС анонимного представителя российской стороны.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле 16 мая впервые с начала 2022 года. Они начались по инициативе президента Владимира Путина, российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.

Киев в качестве главного вопроса на переговорах обозначал немедленное прекращение огня. Также украинская делегация намеревалась обсудить возможные контакты между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

vad7958

Они только умеют что нефть продавать и из бюджета воровать хорошо научились вот их достижения за 25 лет...

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

snoo

Если ты про Путина, то да, не царское это дело. Сначала договариваются дипломаты, потом когда по всем...

Denis CENTR

Это очередной рывок😂 в России только так))) импортозамещатели🤣🤣🤣