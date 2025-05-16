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Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории

Источник:
Sibnet.ru
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Делегация России в Стамбуле потребовала от Украины вывода войск со своей новой территории, это основное условие Москвы для заключения договора о прекращении огня.

«Требования России включают ультиматумы для Украины о выводе войск с ее территории для прекращения огня», — пишет Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник, близкий к переговорам.

При этом источник отметил, что требования России «оторваны от реальности» и значительно выходят за рамки предварительных условий соглашения, что обсуждались ранее. Также он заявил, что Украина готова к прекращению огня без предварительных условий

Первые с 2022 года российско-украинские переговоры проводятся в Стамбуле по инициативе президента Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

vad7958

Они только умеют что нефть продавать и из бюджета воровать хорошо научились вот их достижения за 25 лет...

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...

snoo

Если ты про Путина, то да, не царское это дело. Сначала договариваются дипломаты, потом когда по всем...

Denis CENTR

Это очередной рывок😂 в России только так))) импортозамещатели🤣🤣🤣