Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории

Делегация России в Стамбуле потребовала от Украины вывода войск со своей новой территории, это основное условие Москвы для заключения договора о прекращении огня.

«Требования России включают ультиматумы для Украины о выводе войск с ее территории для прекращения огня», — пишет Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник, близкий к переговорам.

При этом источник отметил, что требования России «оторваны от реальности» и значительно выходят за рамки предварительных условий соглашения, что обсуждались ранее. Также он заявил, что Украина готова к прекращению огня без предварительных условий

Первые с 2022 года российско-украинские переговоры проводятся в Стамбуле по инициативе президента Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.