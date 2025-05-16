Школьникам предложили обязательный экзамен по физкультуре

Российские школьники в обязательном порядке должны сдавать экзамен по физкультуре, заявила член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

«Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — цитирует Павлову ТАСС.

Чиновница уточнила, что в настоящее время наблюдается нехватка преподавателей по данному школьному предмету, а также различное состояние здоровья детей, в среднем половина из них имеют освобождение от уроков физкультуры.

Павлов подчеркнула, что необходимо провести «донастройку» школьной программы для детей, которые по состоянию здоровья не могут заниматься в основной группе и пропускают уроки физкультуры.