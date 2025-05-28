Как работает страховка от клеща

Страховка позволит при укусе клеща обратиться за бесплатной и оперативной помощью в частные медицинские учреждения и получить там дополнительную терапию, рассказали эксперты Роскачества.

Всем, кто имеет полис ОМС, положена бесплатная помощь при укусе клеща. Можно обратиться в любое медицинское учреждение и получить нужную терапию: клеща извлекут, отправят на проверку в лабораторию, проведут необходимую терапию.

Но проблема заключается в том, что не всегда у доступного медицинского учреждения есть возможность оказать помощь быстро. Некоторые клиники и травмпункты в принципе не могут сразу провести все исследования и предоставить нужные лекарства.

В этом случае на помощь придут частные клиники. Но их услуги стоят денег. Тут как раз и пригодится страховка. Она даст право на получение базовой бесплатной помощи, включая профилактическую инъекцию противоэнцефалитного иммуноглобулина. Расходы покроет страховая компания.

На что обратить внимание при выборе страховки

Территория действия. Идеальный вариант, если страховка действует на всей территории России. Подойдет страховка, охватывающая регионы, в которых в течение опасного сезона может побывать человек.

Услуги, предоставляемые по страховке. Лучший вариант – если страховка включает в себя все этапы: удаление клеща, лабораторное исследование паразита на инфекции, иммунопрофилактика (может быть сделана даже в том случае, если клещ не заражен), лечение и госпитализация.

Базовый набор услуг должен включать удаление клеща, его исследование и обязательную иммунопрофилактику.