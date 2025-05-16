Начались переговоры России и Украины в Стамбуле

Первые за три года прямые переговоры России и Украины начались в Стамбуле. Открыл встречу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность миру открывает новое окно возможностей. Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать», — приводит РБК заявление Фидана.

Далее прессу попросили покинуть зал. Российско-украинские переговоры пройдут в закрытом режиме.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Главой украинской делегации президент Владимир Зеленский назначил министра обороны Рустема Умерова. В нее входят также первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад и первый замглавы Службы внешней разведки Олег Луговской.

Переговоры в Стамбуле — первая встреча российской и украинской делегаций за три года. Последняя очная встреча двух стран прошла в марте 2022 года. Спустя два месяца и Москва, и Киев объявили о приостановке переговорного процесса.

Ранее Мединский заявил, что задача прямых переговоров с украинской стороной — «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».