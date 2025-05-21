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Какие продукты повышают кислотность желудка

Источник:
Sibnet.ru
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Чай с лимоном
Фото: © Sibnet.ru

Правильный подбор продуктов поможет решить проблему пониженной кислотности желудка, которая доставляет большой дискомфорт и негативно влияет на общее состояние здоровья, рассказала эксперт Роскачества, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В желудке сложные молекулы пищи расщепляются на более простые. Чтобы этот процесс происходил эффективно, в желудочном соке должно быть достаточно соляной кислоты (0,3-0,6%). Если кислоты меньше нормы, нарушается процесс расщепления белков, ухудшается усвояемость минеральных веществ и витаминов (особенно В12).

Кроме того, симптомы пониженной кислотности желудка крайне неприятны. Часто это тошнота и даже рвота после приема пищи, зловонный запах изо рта, неприятная отрыжка, металлический привкус во рту, повышенное газообразование, нестабильный стул. 

По словам медика, питание при пониженной кислотности желудка крайне важно: определенные продукты способствуют увеличению выработки кислоты. Например, нужно включить в рацион кисломолочные продукты и употреблять их в качестве перекусов.

Подойдут ферментированные овощи, такие как квашеная капуста. Другие овощи также стимулируют выработку кислоты и улучшают пищеварение. Это перец болгарский, томаты, редис, редька. К ягодам, повышающим кислотность, относятся смородина, малина, клубника.

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Яблоки и яблочный сок, благодаря содержанию кислот, а также пектина, усиливают выработку желудочного сока. Рекомендуется выпивать 100–200 миллиграммов натурального яблочного сока за полчаса до приема пищи.

Лимоны, апельсины и грейпфруты содержат натуральные кислоты, которые стимулируют выработку соляной кислоты. Сок лимона можно добавлять в чай, салаты, горячие блюда. Кофе и чай содержат кофеин и стимулируют пищеварение, повышая уровень кислоты в желудке.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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