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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗовская «буханка» получила бесшумные двери

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ СГР
Фото: © УАЗ

Все модели УАЗ СГР («буханка») получили бесшумные ограничители дверей, первые автомобили с новой системой уже сошли с конвейера, сообщила пресс-служба Ульяновского завода.

«Отличие ограничителей в том, что они работают тише прежних — то есть при открывании и закрывании дверей практически не издают звуков», — говорится в сообщении компании.

Усовершенствованный стопорный механизм надежно фиксирует двери в нужном положении и защищает их от повреждений в стесненных условиях.

Автомобили семейства УАЗ СГР выпускаются на Ульяновском автозаводе на протяжении 67 лет. Модель продолжит оставаться на конвейере до тех пор, пока существует устойчивый спрос, говорил генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

Тема: Русские машины
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