Трамп пообещал встретиться с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится при первой возможности.
«Сделаем, как только сможем это организовать», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время визита в Объединенные Арабские Эмираты в ответ на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным.
По его словам, в настоящий момент мир стал более безопасным, и в ближайшие две-три недели ситуация может улучшиться еще больше.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что встреча Трампа и Путина может стать единственным шансом на урегулирование конфликта на Украине. Но точных дат и времени переговоров пока нет.