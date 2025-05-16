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Трамп пообещал встретиться с Путиным в ближайшее время

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится при первой возможности.

«Сделаем, как только сможем это организовать», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время визита в Объединенные Арабские Эмираты в ответ на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным.

По его словам, в настоящий момент мир стал более безопасным, и в ближайшие две-три недели ситуация может улучшиться еще больше.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что встреча Трампа и Путина может стать единственным шансом на урегулирование конфликта на Украине. Но точных дат и времени переговоров пока нет.


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