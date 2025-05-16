Переговоры США, Турции и Украины начались в Стамбуле

Переговоры США, Турции и Украины начинаются в Стамбуле, с украинской стороны участвуют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

«В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции», — заявил украинское внешнеполитическое ведомство.

На опубликованных МИД Турции фото Ермак и Сибига запечатлены вместе с госсекретарем США Марко Рубио и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

Сегодня ожидается две сессии переговоров — после встречи представителей Турции, США и Украины должны состояться прямые контакты Москвы и Киева. Затем ожидаются переговоры между Турцией, Россией и Украиной.