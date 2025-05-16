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Эксперт предупредила о росте цен на черешню и другие летние ягоды

Источник:
«Прайм»
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Черешня и другие летние ягоды в этом году могут резко подорожать из-за последствий заморозков в ключевых южных регионах страны, сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

Некоторые хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50%, что приведет к падению предложения собственной продукции. На фоне высокого сезонного спроса это вызовет рост цен, сказала «Прайм» Ильяшенко.

«В июне цены на черешню могут достичь 500-700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10-15%) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года», — считает доцент.

По ее словам, колебания цен на клубнику, малину, смородину могут быть в пределах 20%, «поскольку весенние заморозки затронули и их урожай»

Отчасти смягчить ситуацию может импорт из других стран — Турции, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, однако из-за логистических издержек дешевой эта продукция не будет, добавила Ильяшенко.

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