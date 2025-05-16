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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мерц передумал передавать Украине крылатые ракеты Taurus

Источник:
ТАСС
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Германия сейчас не планирует поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует ТАСС Мерца. Поставка, по словам канцлера, потребует значительного времени: украинских военных нужно научить управлять системой.

Он отметил, что значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Но Киев, добавил канцлер, получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

Ранее Мерц неоднократно выступал за передачу ракет Taurus Украине. Бывший канцлер Олаф Шольц был категорически против этого.

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