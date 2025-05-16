Мерц передумал передавать Украине крылатые ракеты Taurus

Германия сейчас не планирует поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует ТАСС Мерца. Поставка, по словам канцлера, потребует значительного времени: украинских военных нужно научить управлять системой.

Он отметил, что значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Но Киев, добавил канцлер, получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

Ранее Мерц неоднократно выступал за передачу ракет Taurus Украине. Бывший канцлер Олаф Шольц был категорически против этого.