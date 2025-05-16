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Кот Оскар прыгнул дальше всех кошек в мире. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Кот-рекордсмен Оскар
Фото: © Guinness World Records

Семилетний кот по кличке Оскар из США прыгнул в длину на 2,58 метра и стал новым рекордсменом среди кошек, сообщила Книга рекордов Гиннесса.

Хозяин Оскара Теодора Шиллс из Далласа спас животное еще котенком. Мужчина подобрал питомца на улице и вылечил от дирофиляриоза (паразитарное заболевание).

Оскар однажды упал со второго этажа — и выжил. После этого случая он стал прыгать только в длину. Хозяин, заметив способности кота, начал тренировать его.

«Когда Оскар стал прыгать примерно 1,5 метра в длину, мне пришло в голову посмотреть, есть такой рекорд. Узнав, что предыдущий чемпион прыгнул на 2,3 метра, я решил, что превзойти этот результат будет нереально. Тем не менее, кот так полюбил прыгать, что мы решили попробовать», — поделился владелец животного.

Всего на тренировки ушло два года и более тысячи попыток.

«Оскар — очень умный кот, и ему нравится изучать трюки: сидеть, просить, приносить и так далее», — сказал Шиллс.

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Жизнь #Звери
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