Авербух извинился за фразу о 15‑летней женщине

Фигурист, создатель ледовых шоу Илья Авербух извинился за слова в интервью Ксении Собчак о том, что в 15 лет его жена Елизавета Арзамасова была «уже не ребенком», а женщиной, у которой «все было».

«В интервью я сказал: «15 лет — это уже не ребенок», это уже женщина, у нее все было». Скажу честно — я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности», — сказал Авербух на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также пояснил, что «не имел в виду никакого сексуального контекста», а говорил о «личностной сформированности» Арзамасовой, которая в 15 лет уже была «интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели».

«Говоря про женщину в 15 лет, я все-таки имел в виду не человека, а, как бы криво это ни звучало, участника шоу, который сможет транслировать какие-то чувства, эмоции на льду. «У нее все уже было», — я имел в виду не скабрезности, а именно содержание — у нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться», — добавил хореограф.

Размышляя о причинах, которые толкнули его на то, чтоб употребить именно это выражение, Авербух предположил, что с его стороны это могло быть реакцией на постоянные упреки в адрес их пары из-за разницы в возрасте.

«Я не раз говорил, что наши отношения начались только спустя много лет, когда мы оба были уже взрослыми, самостоятельными людьми, и когда между нами возникло взаимное осознанное чувство. И я очень жалею, что я допустил формулировку, которая могла вызвать справедливое возмущение, возможно тревогу», — добавил он.

Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году на съемках проекта «Лед и пламень», когда продюсеру было 37 лет, а актрисе — 15 лет. Они поженились в 2020 году, сейчас у пары двое детей.