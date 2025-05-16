Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на украинское урегулирование, заявил в интервью госсекретарь Марко Рубио.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — приводит РИА Новости заявление Рубио.

Белый дом ожидает, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина произойдет очень скоро, сообщил старший директор Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

«Сделки всецело зависят от времени. Когда наступит подходящее время, тогда президент будет в помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал Горка.