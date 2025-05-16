Переговоры России и Украины стартуют через несколько часов

Российская делегация будет ждать украинскую сторону для переговоров, заявил руководитель делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский.

«С утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — сказал Мединский на пресс-конференции с журналистами.

Точное время начала переговорного процесса не определено. Источник ТАСС, близкий к организации переговоров сообщил лишь, что они стартуют в пятницу, 16 мая.

В состав российский делегации, помимо Мединского, входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский подчеркнул, что российская делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Он добавил, что делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

Украинскую делегацию возглавил глава минобороны Рустем Умеров. «Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.