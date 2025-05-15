Когда у должника могут отобрать единственное жилье

Отобрать единственное жилье у должника нельзя, однако на практике из правила есть исключения, рассказала председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

На единственное жилье распространяется так называемый исполнительский иммунитет. Забрать его у должника не имеют права. Однако иммунитет не является безусловным. Кроме этого, в законе нет понятия «единственное жилье», каждый случай рассматривается судом индивидуально.

«По общему правилу на основании норм статьи 44 ГК РФ единственное жилье не подлежит включению в конкурсную массу и обладает исполнительским иммунитетом. Но из этого правила в действительности существует масса исключений», — пояснила юрист в комментарии для РБК.

Так, исполнительский иммунитет в отношении жилья не действует, если оно находится в залоге у банка по ипотеке. Кроме того, иммунитетом не обладают апартаменты, которые де-юре не являются жильем.

Лишиться единственного жилья должник также может при попытках злоупотребления при банкротстве. Например, если выясниться, что статус единственного жилья получила недвижимость, где ни должник, ни его семья фактически не живут.

В некоторых случаях должник пытается присвоить статус единственного жилья самому дорогому объекту недвижимости из тех, что имеются в его собственности. В результате иммунитет на такое жилье может быть оспорен в суде.