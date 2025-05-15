Умер разработчик первой водородной бомбы

Американский физик Ричард Гарвин, создавший конструкцию первой водородной бомбы, умер в США в возрасте 97 лет.

Гарвин умер 13 мая в своем доме в небольшом городе Скарсдейл в штате Нью-Йорк, сообщил в соцсетях сын ученого. Исследователь защитил докторскую диссертацию в возрасте 21 года, а конструкцию водородной бомбы представил в 1951 году, когда ему было всего 23 года.

1 ноября 1952 года на атолле Эниветок прошли первые испытания устройства «Майк», в основу которого была положена разработка Гарвина. Разработка американской водородной бомбы велась параллельно с советской.

Испытания первой в СССР водородной бомбы РДС-6с, разработанной учеными под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона, прошли 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне.