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Маркетплейсы обяжут согласовывать скидки с продавцами товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг обяжет маркетплейсы согласовывать скидки с продавцами товаров, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов на выставке-конференции Mallpic в Сочи.

Сейчас маркетплейсы могут снижать цену на товар в рамках каких-либо акций, зачастую без согласия и уведомления продавца. Новую норму планируют ввести в законопроект о маркетплейсах, уточнил чиновник, пишет «Российская газета».

Речь идет не о регулировании цен, а о предоставлении собственнику права влиять на ценообразование в конечном сегменте — той частью, которую в цену закладывает собственник, он может управлять как хочет, подчеркнул Чекушов.

Федеральная антимонопольная служба в феврале нынешнего года вынесла предупреждения Wildberries и Ozon и потребовала, чтобы маркетплейсы обеспечили добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических.

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Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

anubis77

А вот и демократические методы подвезли.