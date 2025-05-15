Маркетплейсы обяжут согласовывать скидки с продавцами товаров

Минпромторг обяжет маркетплейсы согласовывать скидки с продавцами товаров, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов на выставке-конференции Mallpic в Сочи.

Сейчас маркетплейсы могут снижать цену на товар в рамках каких-либо акций, зачастую без согласия и уведомления продавца. Новую норму планируют ввести в законопроект о маркетплейсах, уточнил чиновник, пишет «Российская газета».

Речь идет не о регулировании цен, а о предоставлении собственнику права влиять на ценообразование в конечном сегменте — той частью, которую в цену закладывает собственник, он может управлять как хочет, подчеркнул Чекушов.

Федеральная антимонопольная служба в феврале нынешнего года вынесла предупреждения Wildberries и Ozon и потребовала, чтобы маркетплейсы обеспечили добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических.