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Путина попросили переименовать Волгоград в Сталинград

Источник:
Sibnet.ru
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Движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Волгограду историческое наименование «Сталинград».

В опубликованном в телеграм-канале движения документе также предлагается создать в городе «патриотический кластер», который мог бы позиционировать город как «главный символ Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны».

Инициаторы переименования указали, что в условиях «разгорающейся информационной войны» возникает «геополитическая необходимость» вернуть городу прежнее название, так как это «восстановит историческую справедливость».

Кроме того, это повысит туристическую привлекательность города, полагают авторы обращения. Одновременно активисты предлагают изменить статус города с областного центра на город федерального значения.

Название Сталинград город получил в 1925 году, до этого он носил имя Царицын. Во время Гражданской войны Сталин был одним из руководителей обороны Царицына. Известно, что сам Сталин был против переименования. В 1961 году состоялась вторая смена имени — на Волгоград.

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Политика #Россия #Общество
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Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

anubis77

А вот и демократические методы подвезли.