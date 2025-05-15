Трамп назвал главное условие мирного соглашения по Украине

Главным условием урегулирования конфликта на Украине является встреча лидеров России и США, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего ближневосточного турне.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся, понятно? Но нам придется это решить, потому что слишком много людей погибает», — цитирует президента США Reuters.

Ранее Трамп допускал свою поездку в Стамбул на переговоры России и Украины. Позже он отказался от этих планов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил присутствие Владимира Путина на переговорах 15 мая.

Трамп, комментируя решение российского лидера, сказал: «Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин приедет, если меня там не будет».

Россию на переговорах в Стамбуле представят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.