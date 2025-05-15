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Android 16 превратит украденный смартфон в «кирпич»

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфоны на платформе Android получат усиленную защиту от кражи, грядущие изменения в рамках мероприятия The Android Show анонсировала компания Google.

Речь идет об обновлении функции Factory Reset Protection, запланированное после выхода Android 16 в июне 2025 года. Основная цель нововведения — сделать украденные смартфоны практически бесполезными для перепродаж.

Новый механизм, который полностью блокирует смартфон в случае несанкционированной попытки сбросить настройки. Если система обнаружит подозрительный сброс настроек или попытки обойти защиту, устройство полностью теряет функциональность.

Разблокировать телефон сможет только настоящий владелец с помощью последнего используемого пароля или учетной записи Google, привязанной к устройству.

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Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

anubis77

А вот и демократические методы подвезли.