Android 16 превратит украденный смартфон в «кирпич»

Смартфоны на платформе Android получат усиленную защиту от кражи, грядущие изменения в рамках мероприятия The Android Show анонсировала компания Google.

Речь идет об обновлении функции Factory Reset Protection, запланированное после выхода Android 16 в июне 2025 года. Основная цель нововведения — сделать украденные смартфоны практически бесполезными для перепродаж.

Новый механизм, который полностью блокирует смартфон в случае несанкционированной попытки сбросить настройки. Если система обнаружит подозрительный сброс настроек или попытки обойти защиту, устройство полностью теряет функциональность.

Разблокировать телефон сможет только настоящий владелец с помощью последнего используемого пароля или учетной записи Google, привязанной к устройству.