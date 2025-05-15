Сверхурочная работа изменила структуру мозга

Постоянное переутомление воздействует на структуру мозга, что может отразиться на умственных способностях и эмоциональном состоянии человека, выяснили британские ученые.

Исследователи изучили с помощью магнитно-резонансной томографии мозг медицинских сотрудников, которые постоянно трудятся сверхурочно (52 и более часов в неделю). Полученные результаты были опубликованы в журнале Medical Xpress.

Оказалось, что итогом переработок стали сильные изменения в 17 областях мозга. В частности, их зафиксировали в средней и верхней лобных извилинах, от которых зависит внимание, планирование и принятие решений.

Кроме этого, существенные изменения были отмечены в островной зоне мозга перерабатывающих сотрудников, играющей ключевую роль в интеграции сенсорной, двигательной и вегетативной систем организма.

Результаты исследования авторы комментируют осторожно — у них пока нет понимания, к чему приводят подобные изменения. Поэтому для дальнейших выводов потребуются дополнительные эксперименты.