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Лавров предупредил о неизбежных проблемах на переговорах в Стамбуле

Источник:
РБК
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Переговорам российской и украинской делегаций в Стамбуле нужно «дать шанс», но гарантий того, что они пройдут гладко, нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы поддержали предложение нашего президента, что нужно дать переговорам шанс. Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем», — приводит РБК слова Лаврова, сказанные им в ходе заседания дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

По словам главы МИД России, проблемы на нынешних переговорах в Стамбуле «будут обязательно», как произошло три года назад, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на договорную бумагу, но англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс».

Лавров отметил, что страны Запада заинтересованы в продолжении боевых действий. Он напомнил заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Украина должна подойти к переговорам «с позиции силы».

«Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать, чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы»,— пояснил Лавров.

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Политика #Мир
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