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Более трети россиян задумались о смене профессии

Источник:
«Российская газета»
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Более трети работающих россиян (36%) думают о смене профессии, наиболее активно о такой готовности заявляют молодые люди в возрасте 18-34 года (35%), говорится в результатах исследования, проведенного сервисами «Авито Работа» и «Авито Реклама».

Лидерами по желанию изменить профессиональный путь стали представители обслуживающего персонала в общепите (55%), работники складов (49%), сотрудники металлообрабатывающих и отделочных цехов (47%), специалисты розничной торговли (47%) и сотрудники служб поддержки (45%), приводит «Российская газета» результаты опроса.

В то же время наименее склонны к смене профессии дизайнеры и проектировщики — 72% ответили «нет» или «скорее нет» на вопрос о желании сменить профессию. 

Далее идут IT-специалисты (69%), старший медперсонал (69%), работники автосервисов (63%), мастера по ремонту техники (57%), работники сферы культуры и искусства (56%), сотрудники образования (56%), специалисты салонов красоты (56%), а также работники финансов, логистики и HR (56%).

Основной стимул для смены профессии — желание увеличить доход, об этом заявили 49% опрошенных. Около 28% респондентов стремятся изменить график или формат работы. По 24% россиян указали, что не видят перспектив для карьерного роста в текущей сфере или потеряли интерес к своей нынешней профессии. Остальные стремятся к саморазвитию.

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