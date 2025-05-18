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Врач объяснил причину тяги к острой пище

Источник:
«Известия»
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Тяга к острой пище является распространенным явление, имеющим как физиологические, так и психологические причины, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

С физиологической точки зрения желание есть острое объясняется действием капсаицина — активного компонента перца. Это вещество раздражает рецепторы, вызывая чувство жжения, в ответ организм вырабатывает эндорфины — гормоны удовольствия. Острая пища также временно ускоряет метаболизм, что воспринимается как прилив энергии, отметил в интервью «Известиям» Белоусов.

Есть и психологическое объяснение. Для многих острые блюда ассоциируются с приятными воспоминаниями или культурными традициями. Некоторые люди используют острое как способ борьбы со стрессом — яркие вкусовые ощущения помогают отвлечься от переживаний, отметил врач.

Другое возможное объяснение — потребность в сенсорной стимуляции, когда обычная еда кажется пресной. Тяга к острому может также сигнализировать о потребностях организма. В некоторых случаях это указывает на дефицит витаминов группы В (особенно В6 и В12) или минералов (например, цинка), добавил Белоусов.

Он предупредил, что чрезмерное употребление острой пищи может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

GammiPluh

ресурсы же уже забрали, там только "Оксанки" остались