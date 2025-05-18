Врач объяснил причину тяги к острой пище

Тяга к острой пище является распространенным явление, имеющим как физиологические, так и психологические причины, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

С физиологической точки зрения желание есть острое объясняется действием капсаицина — активного компонента перца. Это вещество раздражает рецепторы, вызывая чувство жжения, в ответ организм вырабатывает эндорфины — гормоны удовольствия. Острая пища также временно ускоряет метаболизм, что воспринимается как прилив энергии, отметил в интервью «Известиям» Белоусов.

Есть и психологическое объяснение. Для многих острые блюда ассоциируются с приятными воспоминаниями или культурными традициями. Некоторые люди используют острое как способ борьбы со стрессом — яркие вкусовые ощущения помогают отвлечься от переживаний, отметил врач.

Другое возможное объяснение — потребность в сенсорной стимуляции, когда обычная еда кажется пресной. Тяга к острому может также сигнализировать о потребностях организма. В некоторых случаях это указывает на дефицит витаминов группы В (особенно В6 и В12) или минералов (например, цинка), добавил Белоусов.

Он предупредил, что чрезмерное употребление острой пищи может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.