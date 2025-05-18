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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские бойцы пересели с танков на мотоциклы в зоне СВО

Источник:
Business Insider
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Российские подразделения все чаще атакуют украинские силы на мотоциклах, позволяющим им быстро преодолевать опасные пространства, рассказали изданию Business Insider представители Вооруженных сил Украины.

«Эти атаки довольно масштабны: от дюжины до сотни мотоциклов. Они считают, что таким образом смогут преодолеть расстояние и достичь украинских позиций быстрее, чем их настигнет беспилотник. А если нет — то потери составят один мотоцикл на один беспилотник», — пояснил BI представитель ВСУ.

По его словам, российские войска все чаще используют вместо бронетехники именно мотоциклы. Танки же россияне оставляют позади, чтобы те прикрывали огнем стремительно атакующих мотоциклистов.

«Российские мотоциклисты атакуют колоннами по восемь мотоциклов с поддержкой средств радиоэлектронной борьбы, при этом средства РЭБ везут в центре и в хвосте колонн, чтобы обезопасить наступающие части от ударов украинских беспилотников», — уточнил представитель ВСУ.

Эксперты американского Института изучения войны опасаются, что использование российскими силами мотоциклов для скорейшего продвижения может на фоне мирных переговоров привести к захвату большой территории у Украины.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

GammiPluh

ресурсы же уже забрали, там только "Оксанки" остались