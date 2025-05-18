Российские подразделения все чаще атакуют украинские силы на мотоциклах, позволяющим им быстро преодолевать опасные пространства, рассказали изданию Business Insider представители Вооруженных сил Украины.

«Эти атаки довольно масштабны: от дюжины до сотни мотоциклов. Они считают, что таким образом смогут преодолеть расстояние и достичь украинских позиций быстрее, чем их настигнет беспилотник. А если нет — то потери составят один мотоцикл на один беспилотник», — пояснил BI представитель ВСУ.

По его словам, российские войска все чаще используют вместо бронетехники именно мотоциклы. Танки же россияне оставляют позади, чтобы те прикрывали огнем стремительно атакующих мотоциклистов.

«Российские мотоциклисты атакуют колоннами по восемь мотоциклов с поддержкой средств радиоэлектронной борьбы, при этом средства РЭБ везут в центре и в хвосте колонн, чтобы обезопасить наступающие части от ударов украинских беспилотников», — уточнил представитель ВСУ.

Эксперты американского Института изучения войны опасаются, что использование российскими силами мотоциклов для скорейшего продвижения может на фоне мирных переговоров привести к захвату большой территории у Украины.