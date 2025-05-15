Переговоры России и Украины перенесли на вторую половину дня

Переговоры России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», — цитирует ТАСС Захарову.

Проходить переговоры будут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.