Генсек НАТО признал превосходство России в оборонной промышленности

Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько все страны НАТО за год, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Мы знаем, что русские восстанавливаются быстрыми темпами», — приводит «Коммерсантъ» слова Рютте. Он отметил, что со стороны России в долгосрочной перспективе существует угроза.

В этой связи генсек НАТО призвал участников блока вкладывать больше средств в оборонную промышленность.

Ранее Рютте предложил странам блока план увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП и иных расходов, связанных с безопасностью, до 1,5%.

С призывом к странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП ранее выступал и госсекретарь США Марко Рубио.