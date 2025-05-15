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Генсек НАТО признал превосходство России в оборонной промышленности

Источник:
«Коммерсантъ»
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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько все страны НАТО за год, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Мы знаем, что русские восстанавливаются быстрыми темпами», — приводит «Коммерсантъ» слова Рютте. Он отметил, что со стороны России в долгосрочной перспективе существует угроза.

В этой связи генсек НАТО призвал участников блока вкладывать больше средств в оборонную промышленность.

Ранее Рютте предложил странам блока план увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП и иных расходов, связанных с безопасностью, до 1,5%.

С призывом к странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП ранее выступал и госсекретарь США Марко Рубио.

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Оборона #ОПК #Мир
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