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Летняя жара придет в Сибирь на два дня

Источник:
Sibnet.ru
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Маральник
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов в ближайшие дни ожидается в регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержаркая погода в течение двух дней прогнозируется в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области температура будет достигать плюс 28-30 градусов, а в Алтайском крае - выше плюс 30, и на самом юге Алтая — тоже до плюс 35 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, такая погода обусловлена переносом теплых воздушных масс из Туркменистана. «А в Туркменистане просто потрясающая ситуация: дневные температуры около плюс 40, а ночные — выше 25», — пояснил он.

Положительная аномалия температуры составит 10-12 градусов от нормы. В субботу и воскресенье прогнозируется возвращение температуры к 20-градусным отметкам.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Алтайский край #Республика Алтай
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Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

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GammiPluh

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