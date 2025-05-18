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Эксперт дал совет по выбору хорошего психолога

Источник:
«Известия»
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Декан факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Зинченко рассказал, как не ошибиться при выбору психолога.

Искать специалистов нужно внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, пояснил Зинченко в интервью «Известиям». «В этих организациях существуют определенные требования к психологу, ключевое — это наличие высшего психологического образования», — отметил декан.

По его словам, важен вид высшего образования, так как можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно — обе ступени. «Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять-шесть лет», — подчеркнул Зинченко.

Сейчас многие прошли программы допобразования и после этого начали считать себя профессиональными психологами и подали заявки на поиск работы в этой области, предупредил он.

Декан напомнил, что в России сейчас нет федерального закона, который регулировал бы оказание психологической помощи и требования к тому, кто ее должен оказывать.

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Жизнь #Здоровье
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mosquito__2010

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anubis77

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mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

rivas

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