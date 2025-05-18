Эксперт дал совет по выбору хорошего психолога

Декан факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Зинченко рассказал, как не ошибиться при выбору психолога.

Искать специалистов нужно внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, пояснил Зинченко в интервью «Известиям». «В этих организациях существуют определенные требования к психологу, ключевое — это наличие высшего психологического образования», — отметил декан.

По его словам, важен вид высшего образования, так как можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно — обе ступени. «Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять-шесть лет», — подчеркнул Зинченко.

Сейчас многие прошли программы допобразования и после этого начали считать себя профессиональными психологами и подали заявки на поиск работы в этой области, предупредил он.

Декан напомнил, что в России сейчас нет федерального закона, который регулировал бы оказание психологической помощи и требования к тому, кто ее должен оказывать.