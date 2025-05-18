Наука признала, что почти ничего не знает о глубинах океана

Человечество последние 70 лет изучило лишь ничтожную часть дна мирового океана — около 3 тысяч квадратных километров, или 0,001% его общей площади, подсчитала международная команда ученых из организации Ocean Discovery League.

«Мы принимаем решения об управлении океаном, основываясь на данных с площади, сравнимой с крупным городом», — приводит журнал Science Advances слова доктора Кэти Крофф Белл.

Особую озабоченность ученых вызывает концентрация 65% всех наблюдений в прибрежных зонах крупных государств. При этом почти треть полученных данных устарела — она была собрана еще до 1980 года с помощью примитивных черно-белых камер.

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Огромные участки океанского дна, включая абиссальные равнины и подводные горы, остаются практически неизученными.

Глубоководные зоны, начинающиеся на глубине 200 метров, играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Они регулируют климат, производят кислород и могут содержать революционные медицинские открытия.