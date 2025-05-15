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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно о планах НАТО ввести войска на Украину в 2022 году

Источник:
РИА Новости
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НАТО рассматривало возможность введения войск на территорию Украины в начале специальной военной операции, заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Мы тогда были в Киеве», — цитирует РИА Новости заявление Качинского.

По его словам, такой план рассматривала и американская сторона. «Миротворческая миссия должна была войти в район Винницы и Житомира», — уточнил польский политик.

Он отметил, что ввод войск НАТО на Украину должен был помочь украинской стороне в ведении боевых действий и создал бы дополнительные сложности для российской стороны.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Келлог сообщил, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории, к западу от Днепра.

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