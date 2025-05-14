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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла удар по военным аэродромам ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные нанесли комплексный удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнило ведомство.

Кроме этого, удар нанесли по месту хранения безэкипажных катеров, украинским складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Минобороны уточнило, что всего в ходе комплексного удара российской армии был поражен 141 район на территории Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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saxat

"Украина вышла в финал «Евровидения-2025»" Да они хоть дерьмом со сцены будут кидаться, их всё равно...

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел

Alex B 69

То же мне новость. Об этом давно знают все. Все. "грузинские", "кубанские" и "крымские" вина делаются...