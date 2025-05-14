Россия нанесла удар по военным аэродромам ВСУ

Российские военные нанесли комплексный удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнило ведомство.

Кроме этого, удар нанесли по месту хранения безэкипажных катеров, украинским складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Минобороны уточнило, что всего в ходе комплексного удара российской армии был поражен 141 район на территории Украины.