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iPhone получит модуль для управления силой мысли

Источник:
Sibnet.ru
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Корпорация Apple намерена внедрить в iPhone функцию управления силой мысли. Работа ведется совместно со стартапом в области нейротехнологий Synchron.

Разработка стартапа позволяет людям с тяжелыми двигательными нарушениями управлять гаджетами, посылая команду непосредственно без рук или голоса с помощью импланта, внедряемого прямо в мозг, пишет The Wall Street Journal.

Synchron с 2019 году установила имплант Stentrode десяти пациентам с боковым амиотрофическим склерозом в рамках тестов. В результате один из парализованных участников исследования научился управлять гарнитурой Apple Vision Pro.

По всей видимости, iPhone получит встроенную возможность подключения к сторонним имплантам. Разработчики рассчитывают закончить работу над новым интерфейсом к концу 2025 года.

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