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Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Самая мощная с начала года вспышка уровня X2.7 произошла на Солнце, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ее последствия земляне почувствуют в пятницу.

«Судя по всему, на звезде наблюдается системный рост активности, так как новый взрыв зарегистрирован в иной активной области, чем вчерашнее событие высшего балла и, более того, на противоположном краю Солнца», — говорится в сообщении.

Новое место находится примерно на 70 градусов от линии Солнце — Земля, что считает достаточно безопасным расположением. Однако выброс плазмы может задеть нашу планету, ориентировочно это случится в предстоящую пятницу.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

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Топ комментариев

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Alex B 69

То же мне новость. Об этом давно знают все. Все. "грузинские", "кубанские" и "крымские" вина делаются...

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел