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Таксисты предупредили о троекратном росте цен

Источник:
Sibnet.ru
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Принятый Госдумой закон о локализации такси с обязательным использованием машин российской сборки приведет к росту тарифов в регионах в два, а в Москве — в три раза, заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Согласно принятому парламентариями документу, в такси можно будет использовать только автомобили отечественного производства, которые имеют нужное количество баллов локализации, установленное правительством РФ.

Представители сферы пассажирских перевозок отметили, что новой норме в настоящее время соответствуют только машины сборки АвтоВАЗ и отдельные модели «Москвича», пишет телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Амосов уточнил, что агрегаторы после вступления закона в силу будут вынуждены значительно поднять тарифы из-за оттока водителей и дефицита локализованных автомобилей.

Кроме этого, на стоимость повлияет увеличение расходов на обслуживание и частую замену авто, поскольку российские машины изнашиваются быстрее импортных, подчеркнул эксперт.

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Топ комментариев

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Alex B 69

То же мне новость. Об этом давно знают все. Все. "грузинские", "кубанские" и "крымские" вина делаются...

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел