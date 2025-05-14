Таксисты предупредили о троекратном росте цен

Принятый Госдумой закон о локализации такси с обязательным использованием машин российской сборки приведет к росту тарифов в регионах в два, а в Москве — в три раза, заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Согласно принятому парламентариями документу, в такси можно будет использовать только автомобили отечественного производства, которые имеют нужное количество баллов локализации, установленное правительством РФ.

Представители сферы пассажирских перевозок отметили, что новой норме в настоящее время соответствуют только машины сборки АвтоВАЗ и отдельные модели «Москвича», пишет телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Амосов уточнил, что агрегаторы после вступления закона в силу будут вынуждены значительно поднять тарифы из-за оттока водителей и дефицита локализованных автомобилей.

Кроме этого, на стоимость повлияет увеличение расходов на обслуживание и частую замену авто, поскольку российские машины изнашиваются быстрее импортных, подчеркнул эксперт.