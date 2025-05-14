Полпред заявил о закрытии проекта самолета «Байкал»

Работы над проектом самолета «Байкал» прекращены, сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании комитетов в Госдуме в среду.

«У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», — цитирует «Интерфакс» Трутнева.

Полпред также добавил, что «малой авиации, к сожалению, практически нет».

В феврале газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что проект создания «Байкала» может быть заморожен из-за конструктивных проблем самолета. При проектировании самолета был допущен ряд «драматических ошибок».

«Байкал» должен был заменить «кукурузник» Ан-2. Тендер на разработку самолета в 2019 году выиграла структура «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА) — ООО «Байкал Инжиниринг».

Первые три опытных образца самолета были оснащены американскими двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller. В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. Были изготовлены три опытных образца отечественного двигателя ВК-800СМ и пять — воздушного винта АВ-901.

В марте Минпромторг объявил конкурс на выполнение ОКР по доработке девятиместного регионального самолета «Байкал». Работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 10,4 миллиарда рублей.

Первые поставки «Байкалов» ожидаись в конце 2026 года, заявлял в марте глава Минпромторга Антон Алиханов. При заказе самолета в 2019 году министерство указывало, что его цена должна быть не выше 120 миллионов рублей. В августе 2024 года предполагаемая стоимость составляла 455 миллионов рублей. После «чудотворного» поручения президента России Владимира Путина снизилась до 260 миллионов рублей.