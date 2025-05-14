Школьникам установили даты летних каникул

Летние каникулы для школьников в России начнутся 26 мая и продлятся не менее восьми недель, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Датой окончания учебного года в соответствии с федеральным графиком станет 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов составит не менее восьми недель, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что для 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября 2025 года.

При этом школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или редактировать его с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса.