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Школьникам установили даты летних каникул

Источник:
Sibnet.ru
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Летние каникулы для школьников в России начнутся 26 мая и продлятся не менее восьми недель, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Датой окончания учебного года в соответствии с федеральным графиком станет 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов составит не менее восьми недель, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что для 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября 2025 года.

При этом школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или редактировать его с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Alex B 69

То же мне новость. Об этом давно знают все. Все. "грузинские", "кубанские" и "крымские" вина делаются...

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел