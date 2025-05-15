Где можно и нельзя жарить шашлыки в 2025 году

Правила пожарной безопасности четко определяют, где можно жарить шашлыки, а где ни в коем случае нельзя. Нарушителей ждут серьезные штрафы. Поэтому к выбору места для приготовления мяса на огне лучше подойти со всей ответственностью.

В России действуют суровые нормативы пожарной безопасности для любителей приготовить шашлык на открытом огне. Нарушителей ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если правила были нарушены в лесу, наказание ужесточается до 30 тысяч рублей.

Если же из-за неправильного выбора места для жарки шашлыка возник пожар, было повреждено чужое имущество или кто-то пострадал, придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. В тяжелых случаях возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Где точно нельзя жарить шашлыки

Некоторые россияне считают, что, если они используют специальный мангал для жарки мяса, противопожарные правила на них не распространяются. Они полагают, что запрещен только открытый огонь. Но это не так. Категорически запрещено жарить шашлыки в следующих местах:

на балконах, крышах жилых домов;

на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках;

в парках вне специально оборудованных для мангалов площадок;

во дворах возле жилых домов;

в гаражах;

на землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки.

Эксперты «Роскачества» обратили особое внимание на то, что «в жилой зоне, строго говоря, вне специально оборудованных площадок шашлык жарить в принципе запрещено!»

Закон стал строже. И если раньше любители устроиться с мангалом во дворе у детской площадки могли отговориться, то теперь этот номер не пройдет.

Как жарить шашлыки в городе или на природе

В городе можно жарить шашлыки только на специально отведенных площадках, которые оборудованы для приготовления пищи на углях. Это относится к паркам, берегам водоемов и прочим местам отдыха горожан. Раньше правила были мягче. Сейчас запрет трактуется однозначно.

На природе шашлыки нужно жарить тоже только на специально оборудованных местах. Условия для разведения огня там следующие:

территорию вокруг мангала нужно зачистить (от сухой травы, сухостоя, валежника и пр.) в радиусе 10 метров и окольцевать противопожарной минерализованной полосой (ширина 0,5 метра);

в 50 метрах от костра или мангала не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена и подобных объектов;

костер или мангал должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев и кустарников, в 100 метрах от хвойных деревьев.

Как жарить шашлыки на даче

Жарить шашлыки на своем участке можно также только на специально оборудованном для установки мангала или грильницы месте. Использовать открытый костер для приготовления мяса нельзя.

Для установки гриля или мангала подойдет ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном. Зона барбекю должна находиться как минимум в пяти метрах от дома. Между ней и жилым домом не должны находиться другие строения или мусор.

В радиусе двух метров от места для мангала не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы. Рядом должна быть вода или огнетушитель.

Особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим предполагает полный запрет разведения костров на определенных территориях. При введении такого режима шашлык нельзя жарить ни на открытом костре, ни на мангале.

Информация о том, установлен ли противопожарный режим в регионе, публикуется на сайтах местных органов власти и СМИ.