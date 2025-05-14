Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных.

Зеленский в интервью французской газете Liberation заявил, что он с российским лидером может найти формат для прекращения боевых действий.

«Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», — президент Украины.

Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон надеется на приезд президента России на переговоры в Стамбул 15 мая. В этом случае, по его словам, в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп.

Россия пока не раскрывала состав своей делегации. Но она в любом случае 15 мая в Стамбуле будет ждать встречи с представителями Украины, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.