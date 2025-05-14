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Android получит новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Корпорация Google анонсировала новые функции операционной системы Android во время мероприятия Android Show, его запись доступна на YouTube

Так, Android 16 после планируемого выхода летом 2025 года получит новый дизайн Material 3 Expressive, который выделяется динамическими темами оформления, способными адаптироваться к выбранным обоям.

Разработчики также обновили меню Quick Settings, добавили функцию адаптивных уведомлений Live Updates, улучшили сервис по поиску потерянных устройств Find My Device, сделали анимации более плавными.

Во все устройства экосистемы Android будет внедрен помощник с искусственным интеллектом Gemini AI. Это расширит возможности голосового управления. Например, с помощью голоса можно будет настраивать операционную систему.

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Топ комментариев

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Alex B 69

То же мне новость. Об этом давно знают все. Все. "грузинские", "кубанские" и "крымские" вина делаются...

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

GammiPluh

А Путин ждет чтобы он хотя бы штаны правильной стороной одел