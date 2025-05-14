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Высказывание Авербуха о 15-летней женщине вызвало скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Фото: © @liza_arzamasova

Российский фигурист, создатель ледовых шоу и телешоу Илья Авербух вспомнил о первых впечатлениях от знакомства с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой, которой в тот момент было15 лет, и заявил, что «это уже женщина» — высказывание вызвало волну критики.

Авербух дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал, что при первой встрече с Арзамасовой посчитал ее трепетной и воздушной, а влюбился в нее не с первого взгляда.

«Ну, какой ребенок? 15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было», — ответил Авербух на вопрос Собчак о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком.

Высказывание вызвало волну критики в Сети. Сам фигурист, комментируя ситуацию изданию Super. ru, сообщил, что журналисты «разгоняют ерунду» и попросил их ни в чем не разбираться.

Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году на съемках проекта «Лед и пламень», когда фигуристу и продюсеру было 37 лет. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. В августе 2021-го у пары родился первенец Лев, а летом 2024 года на свет появилась их дочь Лия.

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