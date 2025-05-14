Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» и раскритиковал Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале, сообщила пресс-служба фестиваля.

Награду за общий вклад в кинематограф актеру вручил Леонардо Ди Каприо, снимавшийся с ним в «Убийцах цветочной луны» и «Жизни этого парня».

Ди Каприо назвал Де Ниро не просто великим, а «актером» с большой буквы. «Наследие Роберта Де Ниро заключается в том, как он вдохновлял актеров относиться к своему ремеслу не просто как к выступлению, но и как к трансформации», — сказал он.

Де Ниро в ответной речи заявил, что Канны известны своей открытостью и демократичностью, а искусство — «угроза для автократов и фашистов», а также раскритиковал президента США Дональда Трампа.

«Мракобесный президент Америки назначил сам себя главой одного из ведущих культурных секторов страны. Он урезал финансовую поддержку искусства, гуманитарных наук и образования. А теперь объявил, что фильмы, произведенные за пределами США, должны облагаться 100% тарифом», — сказал актер

Де Ниро призвал «действовать прямо сейчас», «организовываться» и «протестовать». Он завершил речь лозунгом Великой французской революции «Свобода. Равенство. Братство».

Де Ниро в 1973 году он представлял на Каннском кинофестивале совместную работу с Мартином Скорсезе «Злые улицы». В 2023 году он вернулся с «Убийцами цветочной луны» того же Скорсезе.