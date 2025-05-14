НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Делегация России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая

Источник:
Sibnet.ru
690 16

Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг, 15 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российская сторона надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — приводит ТАСС заявление Рябкова.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что российская делегация будет присутствовать в Стамбуле 15 мая вне зависимости от позиции Украины.

Тема: Военная операция на Украине
Эрдоган призвал Зеленского вступить в переговоры с Россией
Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным
Трамп потребовал от Зеленского принять предложение Путина
Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина готова к 30‑дневному перемирию с понедельника
Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум
Кремль обозначил условие заключения 30‑дневнего перемирия с Украиной
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
Обсуждение (16)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
54
Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным
30
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
29
Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным
26
Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине
23
Украина готова к 30‑дневному перемирию с понедельника