Делегация России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая

Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг, 15 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российская сторона надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — приводит ТАСС заявление Рябкова.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что российская делегация будет присутствовать в Стамбуле 15 мая вне зависимости от позиции Украины.