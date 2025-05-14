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Украина вышла в финал «Евровидения-2025»

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип «Евровидения-2025»
Фото: SRG SSREBU

Украинская группа Ziferblat с композицией «Bird of Pray» вышла в финал «Евровидения-2025», сообщила пресс-служба конкурса.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел в швейцарском Базеле 13 мая, он выявил первых 10 финалистов.

В финале будут Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино и Португалия, а также представитель Эстонии Томми Кэш с вирусной песней «Espresso Macchiato».

Второй полуфинал, в ходе которого определятся еще десять участников последнего этапа конкурса, пройдет 15 мая. В нем примут участие 16 музыкальных исполнителей. Финал состоится 17 мая.

В 2025 году «Евровидение» проводится в 69-й раз. Страной-хозяйкой стала Швейцария: в прошлом году представлявший ее певец Nemo выиграл с песней «The Code».

Россия не принимает участия в «Евровидении» с 2022 года после начала военной операции на Украине.

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